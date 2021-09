Elezioni a Napoli, Manfredi a Pianura: «Non sarà mai più periferia»

«La presenza di tutti i rappresentanti della coalizione alla presentazione della candidatura di Andrea Saggiomo alla IX Municipalità costituisce un forte segnale politico per la città. Basta considerare Pianura come una periferia: questa zona verrà valorizzata in base alla sua vocazione come polmone verde e luogo dedicato all'intrattenimento. Andrea è la persona giusta perché sa parlare a tutti, dal Comune avremo grande attenzione per questi luoghi: non li abbandoneremo, faremo investimenti notevoli». Così il candidato sindaco di centrosinistra, M5S e forze civiche Gaetano Manfredi alla presentazione del candidato presidente Saggiomo.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, il sondaggio: Manfredi davanti a tutti col 47%,... LA POLEMICA Elezioni a Napoli, nelle liste di Manfredi la neomelodica ​che... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Tajani soccorre Maresca e apre agli elettori di...

«Finalmente i giovani di questi quartieri hanno la possibilità di essere protagonisti del nostro tempo. La coalizione è ampia, ma molto unita sulle priorità programmatiche da realizzare», ha affermato Saggiomo.

«Da qui possiamo cogliere la sfida di costruire una nuova classe dirigente. Più alto sarà il risultato di Manfredi, più facile sarà raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutta Italia guarda a Napoli, soprattutto per gli investimenti che saranno la cartina di tornasole per comprendere che Italia avremo. Questa città ha bisogno di cura e una persona come Manfredi rappresenta una garanzia» ha detto Paola De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture, presente all'iniziativa.