Comunali a Napoli, presentata «Napoli Libera»: «Inizia la sfida del fare»

Gaetano Manfredi, il candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, tiene a battesimo Napoli Libera. «Ringrazio gli amici di Napoli Libera per il sostegno. Con loro abbiamo dinanzi a noi la sfida del fare dopo tante occasioni sprecate. Per vincerla dobbiamo dialogare con il governo nazionale e la commissione europea che non sempre hanno prestato l'attenzione giusta per Napoli: siamo stati penalizzati nella distribuzione delle risorse, i nostri diritti non sono tutelati allo stesso modo di altre parti d'Italia. Dobbiamo allora dimostrare che con il buongoverno siamo all'altezza degli altri, per questo pretendiamo la massima attenzione verso i nostri territori. Senza un Sud competitivo non potremo avere un Paese che corre. In quest’ottica la collaborazione istituzionale sarà determinante: i miei rapporti personali con De Luca sono ottimi, entrambi sappiamo bene che dobbiamo mettere davanti l'interesse dei cittadini». Queste le parole del candidato sindaco Gaetano Manfredi alla presentazione della lista Napoli Libera.

«Con Napoli Libera diamo voce a forze della società che vanno oltre i confini dei partiti tradizionali, un'opportunità ad energie che non devono essere disperse. Napoli è stata isolata in questi dieci anni, basta con il Sud che si lamenta perché è sempre colpa di qualcun altro. Manfredi guiderà Napoli come la capitale del nuovo Mezzogiorno, della creatività, dell'innovazione e della capacità. Con lui tra regione e comune vi sarà piena collaborazione», ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale.