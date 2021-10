Gli elettori di Piano di Sorrento hanno deciso di imprimere un cambio di rotta. Il nuovo sindaco del Comune della penisola sorrentina è Salvatore Cappiello. Il primo cittadino uscente, Vincenzo Iaccarino, deve cedere la fascia tricolore dopo 5 anni alla guida della città.

Lo scrutinio ha visto Cappiello prendere il largo fin dalle prime battute. Alla fine sono state più di mille le preferenze di differenza tra i due contendenti. Al momento il dato non è ancora ufficiale, ma il neo sindaco è arrivato ad ottenere intorno al 60 per cento dei consensi, mentre Iaccarino si è fermato al 40 per cento.

Divario che ha sancito la vittoria di Salvatore Cappiello e della sua lista «ForteMente Piano». Il nuovo sindaco di Piano di Sorrento ha cinquantuno anni ed è un imprenditore. Cappiello è sposato ed ha 2 figli. È stato l’ultimo segretario della DC di Piano di Sorrento. In Consiglio comunale ininterrottamente dal 1988 al 2016, ha ricoperto diversi ruoli nella vita amministrativa della città tra i quali anche quello di vice sindaco.