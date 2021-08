Centrosinistra, ad Afragola si punta su Buononato

Sarà Franco Buononato, afragolese doc, giornalista e scrittore con una passione mai smentita né sopita per la politica, a guidare la coalizione di centrosinistra ad Afragola. Un nome pescato dalla società civile e che al momento ha messo tutti d’accordo. Si compone così lo schieramento dei candidati a sindaco che si fronteggeranno nella campagna elettorale, già avvelenata da polemiche sulla “pulizia” delle liste.

Buononato, giornalista del Mattino in pensione, per ora non commenta la notizia. Dopo qualche mal di pancia e tanti nomi bruciati per veti incrociati e la dichiarazione di Domenico Tuccillo - sconfitto nelle ultime elezioni dall’imprenditore Claudio Grillo, poi sfiduciato dai suoi stessi alleati – che aveva negato di aver avanzato la sua ricandidatura, nell’alleanza (Pd, 5S, Europa Verde, Afragola in Comune, Fondazione “Natale Cerbone”, Liberamente e Marcia), sembra essere tornato il sereno.

m.d.c.