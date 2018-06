Urne chiuse, lo spoglio in diretta: la lunga notte dei 93 sindaci in Campania

Domenica 10 Giugno 2018, 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 23 si sono chiusi i seggi nei 760 comuni chiamati alle urne per le elezioni comunali. L'affluenza finale è del 61,19%, contro il 67,24% delle precedenti omologhe elezioni. Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale.Nell'unico capoluogo di provincia al voto in Campania, lo scrutinio in corso nelle 72 sezioni elettorali di Avellino vede in testa il candidato del centrosinistra, Nello Pizza, sostenuto dal Pd e da altre sei liste, in vantaggio sul candidato del centrodestra, Sabino Morano, e su Vincenzo Ciampi, candidato alla carica di sindaco per il M5S. Una tendenza del tutto provvisoria ma che è stata salutata con soddisfazione nella sede elettorale di Pizza, mentre gli altri due candidati confidano che nel prosieguo della notte la situazione possa ribaltarsi.Il primo sindaco eletto, invece, è Luigi D’Angelis, eletto a Cairano per il terzo mandato consecutivo. Tutto già scritto, con l'ufficializzazione che arriva poco prima di mezzanotte: 163 voti D’Angelis, appena 23 la sfidante Crocco. Fa festa anche Franco Addeo a Marzano di Nola, candidato unico eletto sindaco poco dopo le 18,30 con il superamento del quorum di 737 elettori. Vince in solitaria pure Tonino Bartone a Puglianello: sindaco da dieci anni, strappa il terzo mandato di fila battendo il quorum con il 72,9%. Sempre nel Sannio, Francesco Damiano vince in volata sul pentastellato Orazio Gerardo a Montesarchio, mentre a Ceppaloni il vicesindaco uscente Ettore De Blasio - forte del sostegno di Mastella - batte Stefania Pepicelli.