Elezioni amministrative 2020, il Pd dà l'ok al renziano Buonajuto e porta a casa otto candidati sindaco

Ercolano a Italia Viva in cambio di almeno otto grandi Comuni al Pd per le prossime elezioni amministrative. Mancano solo le ultime definizioni per chiudere la travagliata partita tra dem e renziani nella provincia di Napoli, lunedì la segreteria provinciale del Pd dovrebbe ufficializzare la griglia dei candidati a sindaco. Più difficile da sciogliere il nodo di Giugliano dove Iv dovrebbe ritirare il simbolo a sostegno dell'ex sindaco Antonio Poziello perché gli accordi siano rispettati in pieno. Intanto, è sciolto il nodo Ercolano rivelatosi strategico per gli equilibri nazionali dei due partiti - dove c'è l'accordo: il Pd sostiene il sindaco uscente e coordinatore provinciale di Iv Ciro Buonajuto, e in cambio chiede il vicesindaco, ruolo a cui aspirerebbe il segretario locale dem Luigi Luciani, il presidente del consiglio e un numero di assessori da definire.



Si chiude, quindi, la bagarre tra piddini e renziani culminata con la sfiducia a Ciro Buonajuto a fine maggio e ritirata in meno di 24 ore per ordini da Roma. E se il partito di Matteo Renzi ha voluto Buonajuto a tutti i costi per la città degli Scavi, il Pd ha accettato questa condizione alzando la posta e ottenendo nei Comuni al voto più importanti l'appoggio di Italia Viva. Così,mentre. Anche a Frattamaggiore è chiuso l'accordo e il candidato sindaco sarà dem, anche se non è ancora ufficiale il nome, mentre a Pomigliano il Pd, sempre in accordo con i renziani, ha stretto un'alleanza di ispirazione «romana» aperta ai 5 stelle, che indicheranno un proprio nome. Per quanto riguarda Pompei, la scelta del candidato piddino è in via di definizione dopo il no dei vertici del partito all'autocandidatura del segretario locale Carmine Lo Sapio, escluso dal Pd nei giorni scorsi., motivo per cui l'ufficializzazione delle sinergie prevista per ieri è stata rimandata a domani dalla segreteria provinciale del Pd; qui Italia Viva sarebbe reticente a ritirare il simbolo a sostegno del sindaco sfiduciato Antonio Poziello e, in alternativa, vorrebbe candidarlo con «Giugliano viva». Un escamotage che ai democrat, che qui candidano il piddino Nicola Pirozzi con sette liste, non piace. Si vedrà nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE Regionali, incubo Pd con la lista debole

«In queste settimane abbiamo lavorato commenta il segretario del Pd di Ercolano Luigi Luciani - per rafforzare il fronte degli antisovranisti nei comuni al voto. A Ercolano, grazie al lavoro autorevole del segretario metropolitano Marco Sarracino, il Pd si conferma determinante per la scelta del candidato sindaco. Vogliamo sperimentare un laboratorio politico tra le varie forze del centrosinistra che sia esempio di alleanza politica e di buon governo. L'impostazione riformista del Pd sarà evidente in tutte le scelte che si compiranno in caso di vittoria. Buonajuto ha una responsabilità grande, in quanto è il garante di un patto di governo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA