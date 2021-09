Elezioni a Napoli, si cercano presidenti di seggio: l'avviso online

Presidenti di seggio cercasi in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e dell'eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Gli interessati alla nomina, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, cittadinanza italiana e iscrizione nelle liste elettorali - e che non risultino cancellati dall’albo dei Presidenti di Seggio delle Corti di Appello, sono invitati a comunicare la propria disponibilità esclusivamente via mail, all’indirizzo surrogapresidenti@comune.napoli.it. Il modello di istanza è sul sito internet del Comune di Napoli e le candidature sono ammesse fino al 2 ottobre 2021 alle 12.

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione e va allegato un documento di riconoscimento. A ridosso del voto si procederà alla convocazione mediante scorrimento dei nomi in elenco fino alla concorrenza. Gli aspiranti sostituti Presidenti, già presenti nell’elenco pubblicato il 22 settembre 2021, non devono ripresentare domanda. Per tutti è precisato che chi dà la propria disponibilità al primo turno è obbligati a ricoprire la carica anche in caso di ballottaggio, «fatti salvi ovviamente sopraggiunti gravi e giustificati impedimenti».