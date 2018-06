Affluenza bassissima nel Napoletano: Torre del Greco maglia nera in Italia

Domenica 24 Giugno 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 20:04

Il primato italiano al negativo per l'astensionismo va al Comune di Torre del Greco dove, alle 19, aveva votato soltanto il 14,50% degli aventi diritto (rispetto al 36,38 del primo turno). Calcolatrice alla mano, alle urne per il ballottaggio nella città corallina si sono presentati soltanto in 10mila sui 71mila aventi diritto. Il record negativo era stato già stabilito alla prima rilevazione dell'affluenza, questa mattina alle 12, quando aveva votato appena il 6,66% della popolazione (al primo turno l'affluenza parziale alle 12 era del 16,60). Dati davvero molto preoccupanti se confrontati con i numeri del primo turno, a sua volta una tornata in forte calo rispetto alle amministrative del 2014: domenica 10 giugno l'affluenza definitiva era stata del 58,45% mentre in questa domenica la perdita di votanti è già di 43 punti percentuali.Seggi diversi anche a Quarto: il dato rilevato alle 19 è del 18,97%, undici punti percentuali in meno rispetto al 29,68% del primo turno. Affluenza bassissima anche a Quarto con appena il 18,97% della popolazione che ha si è espressa per il ballottaggio, a Castellammare di Stabia: alle 19 ha votato soltanto il 20,89 dei 50mila stabiesi aventi diritto; al momento Volla si ferma al 22,11% mentre Cercola fa un po' meglio arrivando al 25,44%.Più sentita la sfida a Brusciano dove ha votato il 38,27% degli aventi diritto, suppergiù lo stesso dato per Forio (38,95%), Qualiano (37,93%), San Giuseppe Vesuviano (38,10%) e Brusciano (38,27%).AVELLINO (AV) 33,26CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 20,89%CERCOLA (NA) 25,44%FORIO (NA) 38,95%ORTA DI ATELLA (CE) 40,46PONTECAGNANO FAIANO (SA) 42,02QUALIANO (NA) 37,93%QUARTO (NA) 18,97%SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 38,10%TORRE DEL GRECO (NA) 14,50%TRENTOLA DUCENTA (CE) 40,10VOLLA (NA) 22,11%