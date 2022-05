Elezioni amministrative a Sant'Antimo, Cappuccio ritira la candidatura a sindaco

A pochi giorni dalla consegna delle liste per le prossime elezioni amministrative cambiano gli scenari a Sant’Antimo. Arcangelo Cappuccio era stato il primo ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco ed ora fa un passo indietro. In tanti avevano appoggiato il suo progetto che, però, non sembra essere decollato. Le parole di Cappuccio non lasciano dubbi: «Ritiro la mia candidatura a sindaco per le elezioni del 12 giugno. La decisione è maturata a seguito di una ponderata riflessione con gli amici del mio movimento civico, dopo aver preso atto del ritiro o della mancata conferma di candidature già firmate dalle nostre liste. Per parte nostra avremmo voluto che la politica si interrogasse sui fatti accaduti nel 2020 e dovuti, come è noto, a un concatenamento di eventi drammatici quali lo scioglimento del consiglio comunale, l’inchiesta Antemio e la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Meloni e Salvini, tensione tra i leader di FdI e Lega: vertice...

Alla base della decisione ci sarebbe anche il mancato appoggio dei pentastellati: «La mia persona scaricata dai Cinque Stelle napoletani dopo aver diffuso un comunicato stampa per la mia candidatura, con parole non di circostanza, anzi elogiative della mia storia personale di amministratore».

Inizia il conto alla rovescia per la consegna delle liste. Al momento, restano due i candidati ufficiali alla fascia tricolore: Giuseppe Italia e Massimo Buonanno. Un terzo schieramento, però, sembra essere pronto a scendere in campo.