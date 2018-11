Urne aperte fino alle 23, a Marano è il giorno del sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

Urne aperte dalle 7 alle 23. Marano prova a voltar pagina, ad archiviare i due anni e passa di commissariamento e l'onta, l'ennesima, dello scioglimento per mafia. Pasquale Albano e Rodolfo Visconti, vincitori del primo round, dovranno fare i conti con il rischio astensionismo. Al primo turno, infatti, solo il 50 per cento degli aventi diritto si recò alle urne e le previsioni, per questo turno di ballottaggio, non incoraggiano certo a sperare in un trend migliore.