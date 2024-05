Sono 168 i Comuni della Campania chiamati al voto l'8 e 9 giugno: poco più del 30% del totale dei centri di tutta la regione. Diciassette hanno più di 15mila abitanti, concentrati per lo più nella Città Metropolitana di Napoli, ma vi sono città popolose anche in provincia di Salerno e Caserta. È il caso di Casal di Principe, nel casertano, dove dopo dieci anni finisce l'era di Renato Natale, che ha sempre posto la lotta alla camorra tra le priorità del suo mandato ed era stato primo cittadino per una breve parentesi anche negli anni 90. L'esperienza di Natale si è conclusa in maniera burrascosa: più o meno un mese fa aveva rassegnato le dimissioni prendendo atto della difficoltà a terminare il mandato, salvo poi ritirarle venti giorni dopo. Tensioni che poi sono sfociate nella frammentazione: a Casal di Principe sono ora cinque i candidati a sindaco che si sfideranno: Elisabetta Corvino, Marisa Diana, Ottavio Corvino, Lia Caterino e Antonio Natale. Ci sono 13 liste ma nessuna di esse porta il nome di un partito.

In terra di lavoro

Civiche ma anche partiti, invece, ad Aversa, il Comune più grande al voto in provincia di Caserta. In corsa Antonio Farinaro (centrodestra), Franco Matacena, Mauro Baldascino (centrosinistra) e Eugenia D'Angelo. A ottobre il sindaco Alfonso Golia era stato sfiduciato sul bilancio ed aveva concluso anzitempo la sua esperienza. Il terzo Comune casertano sopra i 15mila abitanti è Castel Volturno, l'unico dove si ripresenta un sindaco uscente. È Luigi Umberto Petrella, forte di un centrodestra che annovera anche la lista della Lega. Partito democratico e Movimento Cinque Stelle puntano su Anastasia Petrella, poi ci sono Pasquale Marrandino e Cesare Diana.

Nel Salernitano

In provincia di Salerno, invece, tenta il bis Franco Alfieri a Capaccio Paestum, contrastato da Carmine Caramante e Emanuele Sica. Presidente della Provincia, noto (anche) per la sua fedeltà a Vincenzo De Luca, Alfieri è un collezionista di fasce tricolori, essendo stato già sindaco a Torchiara e ad Agropoli. Nel Salernitano spicca anche l'appuntamento elettorale di Nocera Superiore, con il primo cittadino uscente Giovanni Maria Cuofano che ha completato i suoi due mandati e punta su Enrico Bisogno, contro il quale ci sono Gennaro D'Acunzi, Gaetano Montalbano e Rosario Danisi. Solo Montalbano ha liste di partito, poi tutte civiche. E sempre in provincia di Salerno attenzione al "caso Sarno". Qui lo scorso ottobre Giuseppe Canfora del Pd è ufficialmente decaduto dalla carica, dopo una condanna definitiva per tentata concussione. Ora è corsa a tre per la successione: Giovanni Cocca (centrodestra), Vincenzo Sirica (civico) e Francesco Squillante (centrosinistra).

Nell'Agro nocerino sarnese la curiosità è anche la candidatura di Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità portuale con mandato in scadenza a gennaio: ex parlamentare, ex sottosegretario ai trasporti ma anche ex sindaco proprio di San Marzano, negli anni 90. Si vota anche a Baronissi dopo i dieci anni di Gianfranco Valiante. Due i candidati di area centro sinistra, entrambi attuali assessori della giunta Valiante: Anna Petta (attuale vicesindaco che ha il simbolo Pd) e Marco Picarone. Il centrodestra, invece, ha scelto Tony Siniscalco. Nell'area metropolitana di Napoli i riflettori sono puntati su Casoria, tra i centri piu' grandi con i suoi oltre 70mila abitanti, ma anche su tre Comuni sciolti per camorra due anni fa: Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano.

In provincia di Napoli

A Casoria l'uscente Raffaele Bene mette insieme Pd, 5Stelle e civiche e sarà sfidato da Ernesto Valiante (centrodestra senza Fratelli d'Italia), Fabio Cristarelli (Azione) e Nicola Mangani (FdI). A Castellammare c'è il giornalista Luigi Vicinanza, con un campo "larghissimo" di centrosinistra di 13 liste, mentre il suo sfidante è il penalista Mario D'Apuzzo che di liste ne ha 9, di centrodestra. La vigilia a Torre Annunziata è stata, invece, caratterizzata da tensioni e raid vandalici alla sede del Pd e ai comitati elettorali. Si fronteggiano in quattro: Claudio Cuccurullo per il centrosinistra, Carmine Alfano per il centrodestra, il civico Lucio D'Avino e Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto per i Cinque Stelle, che ha scelto la corsa solitaria. A San Giuseppe Vesuviano, invece, c'era il primo sindaco leghista della Campania, Vincenzo Catapano: dopo lo scioglimento e il commissariamento ci prova il suo vice Tommaso Andreoli contro Michele Sepe (Pd, 5Stelle e Cdu) e Vincenzo Sangiovanni. A Sant'Antimo le elezioni arrivano dopo una instabilità, tra scioglimenti per camorra e crisi politiche. Ci riprova Massimo Buonanno del Pd, mandato a casa un anno fa. Contro di lui Nicola Marzocchella e Domenico Russo. Ieri mattina manifesti anonimi choc in città, con Buonanno, Armando e Luigi Cesaro in una caricatura della Sacra Famiglia, poi la rimozione dopo le polemiche e le accuse di blasfemia.