Elezioni Campania 2020, Caldoro: «Non ho chiesto di essere candidato. Decideranno Berlusconi, Salvini e Meloni»

«Non ho chiesto candidature né di essere candidato. Ho interesse, quello sì, ho un interesse che difendo e ho presunzione di dire che ho governato 5 anni e penso di sapere alcune cose meglio di altri». Lo ha detto Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania, sulla sua possibile candidatura a governatore per la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali del 2020, intervenendo nel corso di un confronto tra rappresentanti di associazioni di centrodestra in vista delle regionali, ospitato dal Museo della Pace di Napoli.

«Sarannoa prendere una decisione che noi rispettiamo ma c'è una discussione locale. È una decisione che deve prendere il quadro nazionale sentendo le esigenze di chi lavora sulle realtà locali ma in un equilibrio nazionale - prosegue Caldoro - l'importante è costruire una squadra vincente».

