Elezioni Campania 2020, Berlusconi lancia Caldoro ma arriva subito lo stop di Lega e Fdi

Caos centrodestra. È durata meno di 12 ore la «candidatura condivisa con gli alleati» di Stefano Caldoro a governatore della Campania. Lega e Fratelli d'Italia hanno infatti stoppato Silvio Berlusconi, che ieri sera - in chiave chiaramente anti-Carfagna - aveva annunciato la scelta dell'ex governatore come candidato del centrodestra per succedere a Vincenzo De Luca.

Nessun commento ufficiale da parte di Caldoro. «Ho ringraziato il presidente Berlusconi - ha detto, parlando con i suoi collaboratori e i dirigenti in queste ore - Adesso a lavoro per un centrodestra unito allargato con esperienze e liste civiche». Caldoro è già a lavoro in vista del nuovo impegno, fanno sapere dal suo entourage. I giochi, però, non sono affatto chiusi.

«Sul nome del candidato non ci risulta si sia chiuso alcun accordo. L'intesa che c'è è che in Campania sia Fi a dover individuare il nome del candidato però non c'è nulla di deciso. Così come per la Puglia e le Marche spetta a Fdi indicare il nome», avvertono da Fratelli d'Italia. Stessi toni dalla Lega: «La Lega sta ragionando di programmi e squadra, il dibattito sui candidati governatori verrà dopo». Lo stesso sindaco di Benevento Clemente Mastella esprime dubbi annunciando una propria lista autonoma: «Nonostante la designazione di Berlusconi per Caldoro - spiega - continuo a sostenere le primarie come strumento necessario per la scelta o la convalida di una indicazione. Non discuto mai le persone ma il metodo che non condivido. In Campania non sarà semplice vincere. Per quanto mi riguarda presenterò una mia lista».

