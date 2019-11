Elezioni Campania 2020, Carfagna: «Forza Italia decida se strada condivisa o divisioni»

«In Campania Forza Italia è a un bivio: deve decidere se vuole fare una campagna elettorale largamente condivisa fin dalla scelta del candidato, che recuperi energie e intelligenze sul territorio, oppure se intende cedere allo schema divisivo che taluni dirigenti locali e nazionali continuano a cavalcare. Credo che lo stesso Stefano Caldoro si sia reso conto dei rischi che presenta questa seconda strada: interpreto in questa direzione il suo intervento di oggi. Una classe dirigente responsabile ha il dovere di cercare soluzioni e credo anche sia un errore presentare il successo in Campania come scontato e quasi automatico: sarà una battaglia difficile contro un sistema di potere radicato e pervasivo. Se si vuole vincere si deve fare gioco di squadra e non di fazione». Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA