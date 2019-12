Elezioni Campania 2020, Salvini apre a Caldoro: «Nulla da eccepire, manderemo a casa De Luca e il Pd»

«Caldoro, quando ha governato, lo ha fatto positivamente. Fosse quello il nome, non avrei nulla da eccepire». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato a Napoli sull'indicazione arrivata da Silvio Berlusconi di Stefano Caldoro come candidato del centrodestra alle elezioni regionali del 2020 in Campania.

L'obiettivo è «mandare a casa De Luca e il Pd e tutti quelli che hanno sgovernatò in questi anni. Che poi De Luca è anche una persona simpatica, ma non basta essere simpatici per governare la Campania, con la simpatia non togli la monnezza dalla strada e non riqualifichi le aree degradate», ha detto il leader della Lega all'uscita del carcere di Poggioreale.

