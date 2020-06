«C'è bisogno di una squadra vincente non solo di singoli. Dovremo smascherare la narrazione solo teatrale della Campania». Così Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, indicato da Silvio Berlusconi quale candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra, in un'intervista al «Giornale». Secondo Caldoro, il governatore uscente Vincenzo De Luca «ha alimentato uno scontro di comodo con la Lombardia» e la Regione Campania «è ultima tra le Regioni del Sud nella gestione del Covid. Le misure in Campania sono arrivate tardi e male».

Caldoro lancia la sua sfida: «Finché affidiamo al teatrino la guida della Regione restiamo ultimi. Abbiamo tutte le carte in regola per essere competitivi: le grandi eccellenze sanitarie, una forte consapevolezza civica. Abbiamo in testa un altro modello di Campania. Alla minaccia del lanciafiamme rispondiamo con la fiducia, A una visione negativa, cupa e minacciosa si deve affermare una Campania positiva, aperta e che dia fiducia ai cittadini». Sull'unità del centrodestra, sottolinea Caldoro, «è stato fondamentale il richiamo all'unità del presidente Silvio Berlusconi e lo ringrazio per sua fiducia». Caldoro ringrazia «Salvini e Meloni per il riconoscimento pubblico del mio lavoro fatto nei cinque anni alla guida della Regione. Ma ora - conclude - dobbiamo partire».

