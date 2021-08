Elezioni amministrative 2021, Per presenta le liste a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Battipaglia

La rete politica “Per le Persone e la comunità” sarà presente con proprie liste e candidati alle amministrative 2021 nelle città di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Battipaglia.

Per ha esordito sulla scena politica campana alle Regionali 2020. «Nelle nostre liste abbiamo preservato e rafforzato l'identità di Per le Persone e la Comunità» - spiegano il presidente della rete politica, Nicola Campanile, e il segretario Giuseppe Irace - «Si candidano con Per credenti e laici nuovi all'esperienza politica, operatori del terzo settore e delle reti di volontariato, professionisti, donne e giovani attivi in campo sociale e culturale. Un piccolo miracolo realizzato senza risorse economiche e vivendo la politica come amicizia, servizio, passione e studio. Restando saldamente in un campo diverso dal centrodestra sovranista, il filo rosso per le scelte territoriali è stata l'adesione dei candidati a sindaco alle nostre priorità programmatiche: un patto educativo per le città, l'aumento e riorganizzazione della spesa sociale, l'attento utilizzo in chiave di sostenibilità ambientale delle risorse del Pnrr».

A Napoli Per presenterà la propria lista sia per il Consiglio comunale sia nelle dieci Municipalità nella coalizione a sostegno di Gaetano Manfredi. A giorni la presentazione di candidati e obiettivi programmatici.

A Benevento «Per ha contribuito alla nascita della coalizione Arco a sostegno di Angelo Moretti, radicalmente alternativa sia alla gestione-Mastella sia al centrodestra e al centrosinistra cittadino: i candidati di Per le Persone e la Comunità contribuiranno ad animare, unendo il proprio simbolo a quello dei Verdi europei, una delle liste del candidato sindaco».

Anche a Caserta, «Constatata l'inadeguatezza della proposta del centrosinistra locale, Per ha contribuito alla costruzione di una coalizione alternativa con candidato sindaco Romolo Vignola. Sarà perciò presente alla competizione elettorale con simbolo e lista».

A Salerno Per presenta una propria lista nella coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente Enzo Napoli. Anche a Salerno la lista Per «Segue le coordinate originarie della rete politica, mettendo insieme credenti e laici e le migliori espressioni dell'associazionismo cittadino».

A Battipaglia il circolo cittadino di Per ha deciso di esprimere tre candidature (Angela Ventriglia, Pierpaolo Greco, Gianluca Mancaniello) in una lista della sindaca uscente Cecilia Francese.