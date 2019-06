Elezioni e veleni a Casavatore, in un video festeggiamenti choc: aperta indagine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

Il dopo voto lascia ancora troppi veleni a Casavatore. Un video postato su Facebook dai sostenitori del sindaco Luigi Maglione, subito dopo lo scrutinio elettorale che ha sancito la vittoria del medico di famiglia e della sua coalizione di civiche, crea reazioni forti e immediate. Motivo? Nel cortometraggio vengono lanciate accuse inequivocabili contro Pasquale Sollo, candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, oltre ad evidenziare tanti abbracci tra politici vecchi e nuovi di un comune sciolto per infiltrazioni camorristiche. «Si tratta di pochi minuti di goliardia dopo mesi di ingiurie e attacchi pesantissimi», provano a giustificarsi alcuni esponenti vicini a Maglione. Ma Pasquale Sollo non ci sta e preannuncia querele: «Sono attacchi spropositati non scene di gioia: ho dato mandato al mio legale affinchè chieda la giusta punizione di chi eventualmente ha commesso reati».