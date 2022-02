Elezioni Città Metropolitana, nasce «Grande Napoli»: presentati i candidati

«A Napoli città vivono poco più di 950mila persone e più di due milioni sono distribuite in provincia. L'area metropolitana, più estesa del perimetro urbano, ha dunque un peso e una rilevanza straordinaria nella visione futura e nello sviluppo economico della terza città d'Italia. La politica che nasce per gli interessi del territorio deve tenere conto della rete che unisce la città e la provincia un'unica realtà, una città diffusa. Da qui nasce Grande Napolì che mette insieme un'unica grande realtà. Lo ha detto Michela Rostan, deputata e vicepresidente della Commissione affari sociali della Camera, presentando la lista Grande Napoli.Trasporti, lavoro, sviluppo, istruzione e welfare, sono questi i punti fondamentali su cui faremo sentire la nostra voce. Bisogna accorciare le distanze, aumentare la partecipazione, diffondere buone pratiche, mettere insieme le forze per fare della Città metropolitana un incubatore di buona politica e di amministrazione efficiente, che prelevi dalle assemblee le intelligenze più vive e le idee più feconde. La nostra lista propone una collocazione fuori dai blocchi tradizionali, lontana dai condizionamenti dei soliti noti, libera, autonoma, con la forza delle proprie proposte, con la credibilità di un lavoro intenso sui territori, che dura da anni, e che ci rende tutti riconoscibili e credibili«, ha concluso Rostan.

A Villa Montesano presenti i candidati della lista: Stefano Palomba; Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Bel Sito; Rocco Marrone, presidente Consiglio comunale di Melito; Paolo Liccardo, consigliere del comune di Giugliano in Campania e luigi Grimaldi, consigliere del comune di Napoli.