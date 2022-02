Elezioni Città Metropolitana di Napoli: approvate le 11 liste

Sono state tutte ammesse le 11 liste presentate per l'elezione del Consiglio della Città metropolitana di Napoli. L'Ufficio elettorale costituito presso la Città metropolitana ha esaminato la regolarità per l'ammissione o la ricusazione di liste e candidature. Confermate quindi le 11 liste: Napoli al Centro; Lega con Salvini; Territori in Movimento (lista del Movimento 5 Stelle); Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana; Napoli Metropolitana; Progresso e Legalità con Catello Maresca; Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni; I Territori in Azione; Grande Napoli; Forza Italia; Comuni Protagonisti - Uniti per Lavoro Ambiente e Diritti.

I candidati sono complessivamente 156, i sottoscrittori 993 e il corpo elettorale è composto da 1.543 tra sindaci e consiglieri comunali. Domani alle 13.30 è previsto il sorteggio per l'attribuzione del numero di ordine delle liste da riportare nelle schede elettorali. Le liste saranno pubblicate sul sito internet della Città metropolitana di Napoli entro il 5 marzo. Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata, domenica 13 marzo, dalle ore 8 alle 22.