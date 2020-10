Elezioni comunali a Giugliano, vince il candidato Pd-M5S Pirozzi

È Nicola Pirozzi il nuovo sindaco della città di Giugliano. L’accordo Pd-Movimento premia il candidato sindaco Pirozzi. Sconfitto l’ex primo cittadino Antonio Poziello che correva con Italia Viva e 7 liste civiche. «Faccio un appello all’unità del consiglio comunale: vorrei la collaborazione di tutte le forze politiche. La mia città mi ha dato questo onore di essere sindaco - commenta Pirozzi -. Da domani all’opera per ridare dignità a questo territorio dopo anni di torpore. Sarò il sindaco di tutta la città: di chi mi ha votato e chi non mi ha votato. Ora inizia la vera sfida, quella di cambiare questa città.

I RISULTATI DI LISTE E CANDIDATI

Lo scarto tra i due è di circa duemila preferenze. Per Antonio Poziello «è emersa una volontà di cambiamento - dice - Ha funzionato l’armata di tutti contro uno. Saremo in opposizione e vigileremo affinché anche le nostre idee possano andare avanti. Speriamo Pirozzi non debba dedicare troppo tempo a mettere insieme i pezzi della maggioranza che vanno dal Pd ai cinquestelle al centrodestra. È stata premiata l’ammucchiata dell’odio di chi voleva fuori dalla partita Poziello».

