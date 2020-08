Comunali San Giorgio a Cremano, Nola candidata sindaco del M5s

La certificazione, dopo mesi di rinvii e annesse polemiche, è arrivata a poche ore da Ferragosto: sarà Patrizia Nola la candidata sindaco per il Movimento Cinque Stelle a San Giorgio a Cremano. L'ufficialità è arrivata in serata, per decisione del capo politico grillino Vito Crimi. Sbaragliata la concorrenza dell'aspirante candidato «avversario», l'altro consigliere uscente Pasquale Maiolino, 270 preferenze nell'ultima tornata elettorale che aveva portato in Assise ben quattro rappresentanti grillini.



«Sarà per me un onore farmi carico della responsabilità di rappresentare il Movimento a San Giorgio a Cremano - dichiara la stessa Nola, che godrà del sostegno in lista dell'attuale portavoce Rosanna Tremante -. Questa scelta è la testimonianza del lavoro svolto sul territorio negli ultimi cinque anni, una presenza costante riconosciuta anche dai vertici politici. Maiolino? Mi aspetto che tutti gli esponenti pentastellati remino ora dalla stessa parte e mettano da parte i personalismi per il bene del simbolo».



Fugati così i dubbi su un'eventuale non assegnazione del logo nella città di Troisi. Nelle prossime ore la candidata sindaco grillina dovrà ultimare l'iter burocratico che porterà alla presentazione formale della lista entro il 20 agosto. Da organizzare anche il «firma day» per la raccolta di almeno 200 sottoscrizioni da portare poi in Municipio. Attualmente l'elenco di candidati consiglieri della Nola conta 17 effettivi. Sale invece a cinque il novero dei concorrenti alla fascia tricolore. © RIPRODUZIONE RISERVATA