Nella bufera sangiorgese del Movimento Cinque Stelle, con le polemiche seguite alla certificazione della lista della candidata sindaco Patrizia Nola, il portavoce comunale uscente Pasquale Maiolino ha allontanato categoricamente le voci su un presunto accordo stipulato nei mesi scorsi con il consigliere regionale Gennaro Saiello. Stando alle indiscrezioni provenienti da Napoli, l'intesa avrebbe garantito l'assegnazione del simbolo a Maiolino su San Giorgio a Cremano e un migliaio di voti sul territorio utili per la riconferma dello stesso Saiello a palazzo Santa Lucia. In mattinata entrambi i diretti interessati hanno negato categoricamente l'esistenza del patto.



«Quanto emerso non corrisponde in alcun modo al vero - afferma Maiolino -, si tratta di voci messe in giro unicamente per destabilizzare. Gli esponenti M5s sono intervenuti a livello regionale e nazionale con l'unico scopo di trovare una sintesi tra le posizioni di tutti. Magari il consigliere Saiello è stato quello più presente alle riunioni di confronto tra le parti, ma questo non significa aver parteggiato per qualcuno. Accordi di questo tipo, magari, possono essere presi in considerazione per opporsi a una forza politica esterna, non certo all'interno del Movimento». Sulla stessa lunghezza d'onda Gennaro Saiello, che ha anch'egli smentito con forza le illazioni sul presunto «scambio di favori». © RIPRODUZIONE RISERVATA