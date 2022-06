Campania al voto, boom di civiche e test nazionale per l’asse Pd-M5s

I test più significativi sono in provincia di Napoli. Anche se le elezioni amministrative di domenica prossima in 89 Comuni campani restano sempre una prova della tenuta di radicamenti e riferimenti locali. Si vota dalle sette del mattino alle undici di sera. Il Comune che andrà alle urne con più abitanti è Pozzuoli in provincia di Napoli con 80357 residenti e 66191 elettori. Il più piccolo è invece Santomenna, in provincia di Salerno ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati