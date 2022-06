Elezioni, al voto 13 Comuni nel Napoletano. Sos al Prefetto: «Attenzione al rischio brogli»

Non sono molti i comuni alle urne, appena 13 nel Napoletano, ma questo voto, a pochi mesi dalle politiche, è utile a capire i prossimi scenari. Specie se, in tutta la regione, sono 89 i municipi da decidere e sono chiamati alle urne oltre 664 mila elettori. Con l’incognita dell’affluenza se si vota solo oggi dalle 7 alle 23 e non in due giorni come successo nelle ultime tornate elettorali. Ma lo spoglio inizierà solo domani a partire dalle 14...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati