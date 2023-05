Cercola, ballottaggio al vetriolo: lite e minacce tra l'ex sindaco e un candidato consigliere

A Cercola ballottaggio al vetriolo. Questa mattina all'interno della zona denominata lottizzazione Carafa davanti ai gazebo delle coalizioni avversarie è scoppiata una lite tra alcuni candidati al consiglio comunale.

In particolare nel video, girato con un cellulare da un cittadino che ha assistito alla vicenda, si vede il candidato a sindaco Biagio Rossi, giunto in quel momento, che allontana i suoi candidati, e successivamente il candidato Salvatore Grillo (coalizione Rossi) inveire contro gli avversari, molto probabilmente proprio contro l'ex sindaco Vincenzo Fiengo che lo rincorre. Nel video si sentono minacce.

«Oggi le istituzioni sarebbero morte ma per fortuna non sarà lui il sindaco a rappresentare le istituzioni. Un fatto increscioso vedere un ex sindaco che rincorre qualcuno per picchiarlo, non è bello da vedere», ha affermato il candidato a sindaco Biagio Rossi nei confronti di Vincenzo Fiengo (oggi candidato consigliere nella lista Pd a sostegno di Antonio Silvano).

«Quello a cui ho assistito oggi certamente non rappresenta il mio stile e modello di politica - dice il candidato al ballottaggio Biagio Rossi - quando una classe politica che ha amministrato per tanti anni, e non ha prodotto niente, si rende conto che è così vicina alla sconfitta probabilmente comincia ad esserci un nervosismo maggiore. Personalmente mi auguravo che non accadesse nulla, tra l'altro eravamo andati benissimo fino ad oggi, provocazioni sì ci sono state dal primo giorno sui social ma abbiamo sempre preferito non rispondere perché la mia coalizione è più interessata ad esporre i progetti che cedere alle provocazioni e beghe».

Ma non è finita.

Da parte del Pd c'è stato anche un manifesto dove elenca la squadra dei possibili consiglieri a sostegno di Biagio Rossi, «che si fregia di rappresentare il cambiamento e il nuovo, ma è tutto tranne questo», si legge nel manifesto che fa l'elenco delle passate esperienze politiche dei candidati a partire dallo stesso Rossi. «Non ho mai detto di essere nuovo. Sottolineo la anzi la mia esperienza politica - spiega Rossi - sarebbe complicato risolvere i tanti problemi dell'amministrazione, dopo nove anni di mal governo, senza esperienza politica», ha aggiunto Rossi annunciando che al manifesto ci sarà una loro risposta nei prossimi giorni.

Rossi ha infine lanciato il guanto di sfida invitando l'avversario Antonio Silvano al confronto, dal momento che Silvano era l'unico assente la scorsa settimana all'appuntamento politico tra i candidati.