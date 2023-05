Così vicini ma così lontani. Comizi nelle stesse cittadine ma accuratamente distanti: mai sullo stesso palco nonostante siano alleati e sono in tour, nello stesso giorno, per supportare gli stessi candidati sindaco. La foto plastica dell'intesa Pd-M5s che stenta a decollare è da scattare lunedì in Campania. Tra Scafati, Torre del Greco e Marcianise dove arriveranno Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ma mai assieme. Con i candidati sindaco Pd-M5s costretti a fare le trottole tra un palco e l'altro piazzati, per di più, a distanza ravvicinata. E giù in platea i militanti dem e grillini accuratamente divisi. E così pure a Marcianise, nel Casetano, dove i due saranno entrambi per Lina Tartaglione. Qui almeno condivideranno la stessa piazza e lo stesso palco ma ad orari diversi: Conte al mattino alle 10.30, la Schlein alle 20.30.

Ufficialmente le agende dei due leader di centrosinistra non sono riuscite ad incrociarsi anche se, curiosamente, si scambiano le cittadine. Almeno tra Napoli e Salerno. Con l'ex premier che sarà prima a Scafati per supportare il democrat Michele Grimaldi (ore 16 a piazza Vittorio Veneto) e poi a Torre del Greco (ore 17.30 alla Villa Comunale); percorso inverso invece per la leader del Pd: alle 16 a Torre del Greco (sempre villa Comunale) per il dem Luigi Mennella e poi a Scafati alle 19 in piazza San Pietro per Grimaldi. Tutto organizzato in modo che i due non corrano mai il rischio di incrociarsi tra le due cittadine che distano appena una ventina di chilometri. Nessun paradosso se i due rimangono politicamente lontani anche se nella corsa di alcuni Municipi sono nella stessa squadra. D'altronde anche ieri in molti hanno notato come Conte abbia preferito smarcarsi, e non esserci, alla manifestazione fiorentina organizzata dalla Cgil di Maurizio Landini dove c'era invece la leader del Pd. Eppure proprio a Firenze, a piazza Santa Croce un paio di mesi fa, la foto di Landini, Conte e Schlein assieme diventa subito iconica di quel nuovo centrosinistra che però ancora oggi non decolla. E il tour distinto dei due in Campania di lunedì ne è la conferma. Se pure ve ne fosse bisogno.

«A memoria, è la prima volta in assoluto che due leader politici nazionali sono presenti lo stesso giorno a Torre del Greco. Questo rappresenta dunque un motivo di orgoglio e allo stesso tempo un importante riconoscimento per il lavoro che personalmente e come coalizione stiamo svolgendo», spiega con orgoglio il dem Luigi Mennella, candidato sindaco di centrosinistra, che ha almeno la fortuna di avere i due palchi montati ad appena 200 metri di distanza.

Poi Mennella ne approfitta per un autoassist che è una sciabolata contro il suo diretto sfidante: «Allo stesso tempo devo verificare ciò che era già evidente: mentre i leader del centrosinistra scommettono su Torre del Greco, quelli del centrodestra, penso in particolare a Fratelli d'Italia, sono costretti a negare il simbolo a Ciro Borriello a causa delle sue vicissitudini giudiziarie, in particolare per il processo ancora in corso per presunte tangenti intascate quando era sindaco della città».

Soddisfatto dei due leader a supporto anche Michele Grimaldi, ex segretario regionale dei giovani democratici ora in corsa per la poltrona più alta della sua città. «Stiamo affrontando una battaglia difficilissima contro tre centrodestra che supportano tre candidati diversi. E il segnale di attenzione e vicinanza da parte dei due leader non può che - aggiunge - caricarmi ancora di più. E sono convinto che Conte e Schlein saranno vicini a Scafati anche dopo la battaglia delle comunali». Un po' deluso perché i due non saranno sullo stesso palco? «Assolutamente no. Anzitutto sono orgoglioso che la Schlein e Conte ci siano e poi con due comizi vuol dire parlare a più persone. L'importante comunque è andare uniti in coalizione in vista del voto».

Ma i due toccheranno anche altre tappe in Campania. Conte, oltre Scafati e Torre, sarà anche a Quarto e poi in serata a Teggiano, in Cilento, per un'iniziativa con Dario Vassallo, il fratello di Angelo il sindaco di Acciaroli ucciso nel 2010. La Schlein sarà invece a Castellammare di Stabia nella sede del Cral di Fincantieri per un incontro con alcuni operai che hanno ripreso la tessera del pd dopo la sua vittoria al congresso.