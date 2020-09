Nessuna sorpresa a Calvizzano: il pronostico della vigilia è stato rispettato. Giacomo Pirozzi, in campo con la lista Calvizzano Riparte - è il nuovo sindaco della cittadina a nord di Napoli, reduce da trenta mesi di commissariamento per infiltrazioni camorristiche. Lo spoglio è alle battute finali, ma il margine ((intorno al 70 per cento delle preferenze) accumulato da Pirozzi - già sindaco dal 2003 al 2008 - è ormai irrecuperabile per i suoi avversari: Giuseppe Santopaolo e Oscar Pisani.

I festeggiamenti sono già iniziati nel comitato elettorale del neo primo cittadino. A Calvizzano, comune con meno di 15 mila abitanti, la sfida si decide al primo turno. «Ringrazio la squadra che mi ha supportato - spiega Pirozzi - Una squadra fortissima che ho avuto l'onore di guidare, composta da giovani pieni di entusiasmo e veterani affidabili. Ho vinto nettamente anche grazie all'inesperienza politica dei miei avversari».

