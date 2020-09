È Ciro Buonajuto bis: il sindaco uscente si riconferma sfiorando l’80%. Una vittoria già nell’aria da ore per Ciro Buonajuto di Italia Viva che, sebbene manchi ancora lo spoglio di alcune sezioni, si attesta intorno all’80% già dai primi scrutini. La coalizione di centro sinistra a sostegno di Buonajuto (Pd, Italia Viva, Il popolo Ercolanese, Davvero e Dc) vola con il 79,55% (con ancora 6 sezioni da scrutinare) rispetto a quella antagonista «Ercolano Bella» ( Ercolano in azione, Greta, Giusta Scelta, Ercolano in marcia) con il candidato sindaco Colomba Formisano che allo stato è al 15,81%.

​Elezioni comunali a Ercolano, tutte le liste e i candidati

Testa a testa, invece, per i due candidati sindaci outsider Luigi Parentato con Centro democratico al 2,42% e Pierluigi Sorrentino di Ercolano è la stella al 2,23%. Il Partito Democratico è il primo partito cittadini con il 38,8% dei voti (tra i migliori risultati in Italia) a seguire Italia Viva con il 22,02%. Un risultato, quello di Ciro Buonajuto, al netto delle ultime sezioni da scrutinare, che lo rende il sindaco più votato d’Italia. «In questi giorni ho percepito l’affetto di migliaia di persone- il suo commento a caldo- ma raggiungere l’80% è andato oltre le mie più rosee previsioni. Credo che mi abbia premiato la passione e la vicinanza ai cittadini in questi 5 anni di mandato».

Delusione e amarezza per Colomba Formisano, il medico impegnato nel sociale, cui il nuovo sindaco ha già telefonato per congratularsi della sua campagna elettorale. «Il popolo ha voluto fortemente Buonajuto - ha detto - nonostante in questi 5 anni si sia fatto ben poco e la città sia sporca e piena di problemi. Ne prendo atto e farò un’opposizione giusta, leale e garbata come è nel mio stile».



Ultimo aggiornamento: 18:00

Intanto, arrivano le attestazioni di stima dai leader di Italia Viva. «Ad Ercolano grande vittoria di Ciro Buonajuto- scrive il segretario- grande colonna di Italia Viva». «Ciro Buonajuto vince a Ercolano - le parole di, coordinatore nazionale di Iv- Anzi stravince. Una vittoria meritata e lo voglio dire perché è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto per la sua città. Siamo orgogliosi che sia un dirigente di Italia Viva anche prima di questo risultato straordinario, e non lo abbiamo mai nascosto, come siamo orgogliosi di essere sempre stati al suo fianco anche nei momenti più complicati. Ciro si merita questa vittoria per l'umanità con cui fa il sindaco, se lo merita perché non si è mai risparmiato nelle battaglie più difficili, per la legalità, contro la camorra, sempre dalla parte dei più deboli. Grazie Ciro».