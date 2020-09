LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono grato alla città di Mariglianella per avermi tributato oltre il 66% dei consensi. E’ un onore grande ma anche una responsabilità che proverò ad affrontare con tutte le mie energie, facendo leva sull’esperienza amministrativa maturata negli anni passati. Ce la metterò tutta per non deludere le attese. Sarò il sindaco di tutti e farò del municipio una casa di vetro dove tutti potranno sentirsi accolti. Penso che chi è chiamato ad amministrare debba sentirsi al servizio dei cittadini: solo così ricostruiremo la fiducia nelle istituzioni. Già da domani con la squadra che mi ha sostenuto ci metteremo al lavoro per la nostra comunità»:, neo eletto primo cittadino di Mariglianella commenta così il gradimento che gli é stato tributato dagli elettori.Russo, che ha battuto la sua avversariaferma al 33,8%, raccoglie l’eredità dell’ex sindacoche si appresta a sedersi nel consiglio regionale dove é stato eletto nelle fila di Fare Democratico a sostegno di De Luca. Tra i nuovi ingressi nel consiglio comunale anche quello del giovanissimo Giovanni Corbisiero che, alla prima esperienza politica, entrerà a far parte della maggioranza che sostiene il sindaco Russo. Corbisiero candidato nella lista Liberi di Volare, ha conquistato, infatti, 405 voti.