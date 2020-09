A Monte di Procida, è stato confermato per il secondo mandato il sindaco uscente Giuseppe Pugliese. Con la lista «Si Insieme», vince la competizione elettorale superando gli altri due candidati: Francesco Paolo Iannuzzi di «Onda Civica» e Nunzia Nigro con la lista «Noi». In base ai risultati parziali, il primo cittadino Pugliese è avanti con il 60% delle preferenze. Per una conferma ufficiale bisogna attendere i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, relativi alle 13 sezioni. Intanto festeggiamenti in corso in piazza Ventisette Gennaio, all’esterno del comitato elettorale di «Si Insieme».

​​​​Elezioni comunali a Monte di Procida, tutte le liste e i candidati

Il sindaco Pugliese è stato acclamato da un folto gruppo di elettori. Alta l’affluenza, nonostante l’emergenza Covid. Tra domenica e lunedì ha votato il 65,38% a fronte del 63,86% per le amministrative del 2015. Entusiasmo dal sindaco Pugliese. «Una grande gioia essere riconfermato – ha affermato - La prima volta i cittadini investono su di te. La seconda, riconfermando la fiducia, dicono che hai lavorato bene. Un ringraziamento a tutti. Ho una grandissima squadra, è merito anche loro se abbiamo vinto».



Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA