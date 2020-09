Elezioni comunali a Mugnano, polemiche e candidati allontanati: «Troppo vicino ai seggi»

Prime polemiche nel comune di Mugnano, dove si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno chiesto e ottenuto l'allontanamento di diversi candidati che erano posizionati all'esterno della scuola Colombo, uno degli istituti adibiti a seggio. Polemiche anche in altri plessi per la presenza, a pochi metri di distanza, di un candidato sindaco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clima politico, già da diversi giorni, è rovente in città, dove in quattro,, si contendono la poltrona di primo cittadino. Clima più disteso nel limotrofo comune di Calvizzano. I candidati si aggirano nei pressi dell'unico seggio, la scuola Diaz, ma non si segnalano (per ora) polemiche e rimostranze.