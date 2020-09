Vittoria larghissima anche per Luigi Sarnataro, sindaco uscente di Mugnano. Il primo cittadino, sostenuto da un'ampia coalizione di centrosinistra, si aggiudica la sfida al primo round. Niente tempi supplementari, insomma, nella città che conta oltre 35 mila abitanti. Distanti (e di gran lunga) i suoi tre avversari: Gennaro Ruggiero (centrodestra), Romina Imperatore (L'Altra Mugnano) e Fausto Agnano (Movimento 5 Stelle).

«È un dato che va al di là di ogni più rosa aspettativa - commenta Sarnataro - sapevamo di essere forti, ma non ci aspettavamo un successo di queste proporzioni. Dedico la vittoria alla mia squadra e a chi ha creduto in me fin dall'inizio».

