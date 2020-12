Elezioni comunali a Napoli, Salvini lancia Maresca candidato della coalizione di centrodestra

Il centrodestra non ha ancora trovato la quadra sul candidato sindaco di Napoli. Ma qualcosa si muove. Sul tavolo dei leader c'è sicuramente il magistrato anticamorra Catello Maresca, che potrebbe mettere tutti d'accordo ma manca l'ok del diretto interessato. Il nome del giudice circola da settimane come papabile in pole e oggi è Matteo Salvini a uscire allo scoperto e a confidare all'Adnkronos che «a Napoli c'è Maresca», ricordando che il centrodestra in tutte le città chiamate al voto in primavera sta puntando su nuovi volti, fuori dai partiti. Raccontano che il Capitano lo abbia già incontrato ma lo stallo attuale è dovuto soprattutto alla questione dei simboli. Maresca, riferiscono, vorrebbe correre per la poltrona di Palazzo San Giacomo con una sua lista civica, la cosiddetta lista del presidente, ma senza i simboli dei partiti della coalizione che lo sostengono. Tradotto: niente Lega o Fi o Fdi per Maresca nelle liste. Sul punto il pubblico ministero partenopeo si sarebbe impuntato. Non sarò mai il candidato di un partito, va ripetendo a tutti come un mantra, il magistrato. Un nodo, quello della possibile rinuncia ai rispettivi simboli da parte di Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, difficile da sciogliere ma non impossibile, tant'è che gli emissari dei partiti starebbero lavorando per convincere Maresca a cambiare idea o almeno a trovare un compromesso.

A favore della sua discesa in campo, raccontano, anche il placet dell'attuale sindaco e collega, l'ex pm Luigi de Magistris. Intanto, nella rosa de pretendenti all'incarico di primo cittadino, ci sarebbero il supermanager Riccardo Monti e Gianluigi Cimmino, amministratore delegato di Yamamay e Carpisa. C'è chi scommette, infatti, fino all'ultimo momento utile lo scenario potrebbe cambiare e che l'endorsement di oggi di Salvini sia solo un modo per fare pressing su Maresca e invitarlo a prendere presto una decisione, altrimenti rischia di bruciarsi definitivamente. Il pm napoletano sarebbe gradito a Berlusconi, mentre Fratelli d'Italia ha lanciato l'avvocato Sergio Rastrelli, ma i bene informati assicurano che il partito della Meloni sotto sotto sarebbe disposto a dare il via libera al magistrato anticamorra, purché rinunci al veto sulla presenza dei simboli.

