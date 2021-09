Elezioni a Napoli, è bufera su Manfredi dopo la candidatura della figlia del leghista

«Lavorerò in piena autonomia», rassicura, un po' stizzito, Manfredi rispondendo ad una lettera aperta firmata dal senatore Sandro Ruotolo e dallo scrittore Maurizio De Giovanni che chiedono di rassicurazioni rispetto alle pressioni dei partiti. Eppure i due, tanto per capirci, sono suoi sostenitori della prima ora con il manifesto-appello di «Mille colori». Motivo dello scontro? L'inserimento in lista della figlia di Enzo Moretto, leghista,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati