Elezioni a Napoli, Manfredi annuncia la giunta tecnico politica: «Tutte personalità di alto livello»

«Varerò una giunta tecnico-politica di alto livello, serve competenza e politica, una giunta che sia in grado di dare risposte nella fase della costruzione della nuova Napoli, perché serve il progetto ma anche buoni esecutori». Lo ha detto Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli di centrosinistra e Movimento Cinque Stelle nella conferenza stampa di presentazione del suo programma per la città.

«Dalle forze politiche che mi sostengono - ha aggiunto - vedo piena disponibilità, vedo anche candidature di alto livello per il Consiglio Comunale. In giunta ci sarà una significativa presenza di donne che sono molto concrete. Ma ci saranno oltre agli assessori anche delegati su temi specifici, tecnici di livello che progettino lo sviluppo integrato di periferie e Città Metropolitana».