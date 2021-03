«Finché sono stato ministro ho sempre escluso questa possibilità» di una candidatura a sindaco di Napoli. «È una sfida avvincente, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo». Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di Omnibus su La7.

