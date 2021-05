Elezioni comunali a Napoli, Boccia avverte i fedelissimi di De Luca: «Pd-M5S subito alleati»

Alla fine, il giorno dopo, è tutta una corsa a fare i pompieri. Anche se dopo ore di scosse telluriche nel centrosinistra, come accade in ogni votazione all'ombra del Vesuvio, ieri si salda e si certifica per la prima volta la coalizione di centrosinistra. O meglio nasce, per usare il ragionamento dell'ex ministro Francesco Boccia, il «laboratorio Napoli» che tiene assieme tutti. Dal Pd all'M5s sino al gruppo deluchiano. Ed è grazie ad un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati