Elezioni comunali a Napoli, gli uomini di De Luca: documento congiunto per stanare i grillini

«Una alleanza è una alleanza e deve valere ovunque non solo a Napoli» ragionano ad alta voce i deluchiani. «Napoli lavorerà in questo senso, ma diremo sempre di no a 18 liste e non si può chiedere al Pd cittadino di assumere impegni per le altre province sennò togliamo lavoro al segretario regionale Annunziata» replicano quelli della squadra di Marco Sarracino, il segretario metropolitano. Insomma, scintille vere però non un fuoco così forte da provocare un incendio che riduca in cenere il ponte dell'alleanza. Ne sono convinti Fulvio Bonavitacola, il capitano della coalizione che ha portato il governatore Vincenzo De Luca a vincere alla Regione per la seconda volta consecutiva, e lo stesso Sarracino. Infatti Bonavitacola è convinto che il vertice di giovedì sia stato un passo avanti per definire il perimetro della coalizione. Tanto che il segretario metropolitano è stato incaricato di redigere un testo che deve essere un «preambolo politico che precisi le discriminanti di appartenenza alla coalizione: no ai sovranisti, ai sostenitori di de Magistris e alle stampelle del sindaco». Un documento che deve avere al centro «un rapporto leale con la Regione e senza pregiudizi, aperto ad altri soggetti come il M5S a patto che condividano il preambolo che sarà poi corredato dalle priorità programmatiche per Napoli». La sostanza politica è che i deluchiani vogliono un documento per stanare i grillini, farli venire allo scoperto atteso che si trovano già oggi - visto che partecipano al tavolo del centrosinistra allargato - nella singolare situazione di essere all'opposizione in Regione dove hanno perso sonoramente contro De Luca, e alleati del Pd per la vittoria al Comune. E il governatore è esponente del Pd. Che poi De Luca - se andasse in porto questo progetto di alleanza - ci guadagnerebbe in termini di tranquillità alla Regione, è anche questo un dato trasparente come l'acqua. Resta il fatto però che l'asimmetria politica è tutta a vantaggio del M5S e di conseguenza a svantaggio del Pd.

E tra i dem deluchiani e napoletani, per dirla senza troppi giri di parole, ne sono consapevoli. Sarracino sta lavorando in queste ore al documento che presenterà formalmente domani alla direzione metropolitana del partito, da lì inizierà un percorso che si concluderà tra sabato e domenica quando tutti i partiti - inclusi i grillini - dovranno mettere sul tavolo il loro «preambolo» per poi fare sintesi. Sono i giorni in cui servirà mediare e sembra molto più naturale - oltre che possibile - una mediazione che avvicini il Pd napoletano e quello deluchiano anziché rischiare una rottura per salvaguardare una prospettiva che guarda al M5S senza concreti segnali dai grillini. Anche perché il nuovo corso inaugurato dal segretario Enrico Letta non è così schematico come quello del suo predecessore. Sarracino ha messo addosso i panni del mediatore in maniera decisa, non rinuncia all'idea di allargare la coalizione al M5S, ma si guarda attorno ed è pronto ad allargarla a Sinistra Italiana e anche a quelle forze politiche che stanno in Fi, ma che non vogliono morire salviniane. Sarracino sta lavorando in quella direzione, i paletti che inserirà nel documento sono due: no alle 18 liste, non mollerà legittimamente di un centimetro, forte del fatto che alla Regione ha vinto De Luca ma ha perso il partito che ha dimezzato i suoi eletti. E a Napoli lo schema è impraticabile, non si opporrà se a Benevento o ad Avellino si tenterà di riproporre lo schema napoletano, ma non è un problema suo, tocca ad altri la mediazione. In secondo luogo, Letta ha dato il via libera per accelerare sulle coalizioni, e delineare il perimetro politico dentro il quale si deve muovere il Pd, ma sul candidato - visto che si vota a ottobre - c'è tempo per riflettere. Come dire che Roberto Fico e Gaetano Manfredi partono alla pari. Con Letta segretario per l'ex ministro dell'Università sarà più difficile dire di no alla candidatura a sindaco di Napoli. Letta ha affidato a Francesco Boccia - responsabile per gli enti locali - la questione napoletana e a giorni, non molti, sarà dalle nostre parti per incontrare tutti i protagonisti.

