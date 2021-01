Elezioni comunali a Napoli, mossa Pd: una legge speciale per convincere i big

Presto il tavolo potrebbe allargarsi ai parlamentari del M5S, della Sinistra e a tutti quelli che fanno parte dell'alleanza di Governo. Oggi - a vedersi - saranno Paolo Siani, Valeria Valente e Lello Topo del Pd, Sandro Ruotolo senatore indipendente del Centrosinistra con i vertici del Pd metropolitano, il segretario Marco Sarracino e il presidente del partito Paolo Mancuso. Al centro della discussione la legge speciale per Napoli il cui iter va avviato necessariamente in Parlamento. Un regalo per il prossimo sindaco che i partecipanti al vertice sono convinti sarà una personalità del centrosinistra. Magari Roberto Fico o Enzo Amendola. Siani non ha dubbi sulla necessità di una legge speciale per Napoli: «Una delle priorità per la ripartenza della città è il potenziamento del sistema dei servizi per l'infanzia. Investire sul benessere e l'educazione delle nuove generazioni, fin dai primi giorni di vita è il modo migliore per ripartire». Per il parlamentare «sostenere i neo genitori già durante la gestazione e nei primi mille giorni di vita produce effetti benefici su diverse dimensioni della salute e del benessere, sia del bambino che degli genitori. È difficile - conclude Siani - trovare un altro tipo di investimento con ritorno economico e sociale così ampio, sia di breve periodo che verso il futuro prossimo».

Il segretario Sarracino precisa: «Il Pd è stato il primo soggetto politico a ritenere opportuno un impegno delle forze parlamentari affinché si affrontasse in maniera collettiva il tema del sostegno agli enti locali in difficoltà. Lo abbiamo fatto coinvolgendo tutti i partiti e movimenti della maggioranza di governo e le migliori competenze sul tema che vi sono in città». Il vertice per Sarracino serve per «organizzare un lavoro istituzionale, e per questo abbiamo deciso di convocare i nostri deputati e senatori per iniziare non solo il percorso istituzionale ma anche per costruire un movimento collettivo di opinione: su questo versante ci impegneremo in una grande campagna affinché la nostra battaglia diventi una vittoria di tutta la città. Una legge speciale per Napoli, dopo i 10 anni in cui il debito comunale è aumentato a causa di scelte sbagliate, non è più rinviabile. Ne va del futuro della nostra città». Il senatore Ruotolo ne è convinto: «È l'inizio di un lavoro che deve far parte del programma che vede le forze del centrosinistra allargato e dei 5 Stelle, cioè di quelle forze dell'attuale maggioranza di governo, per le prossime elezioni comunali. Insieme con i movimenti e le associazioni della società civile per governare la città. Non c'è dubbio che prima di scegliere il candidato sindaco si debbano mettere insieme le idee e i progetti per Napoli. C'è bisogno di una legge speciale per Napoli e per quei comuni che, in difficoltà, vanno sostenuti. C'è un tavolo politico da aprire al più presto per dar vita ad una coalizione che possa battere sovranisti e forze di centrodestra e c'è un tavolo istituzionale che deve presentare e far approvare in Parlamento una legge speciale che consenta di sostenere la ricostruzione di Napoli e delle aree più disagiate». La Valente - da ex consigliera comunale - sulla materia ci ha lavorato molto: «Il totale fallimento della gestione finanziaria nelle due amministrazioni de Magistris non può non indurre il Pd, insieme a tutte le forze di centrosinistra consapevoli della propria funzione di responsabilità nazionale, a immaginare un percorso legislativo e istituzionale per consentire a Napoli di riprendersi la propria autonomia politica e gestionale». Per la senatrice Napoli è arrivata «ad un punto di non ritorno rispetto al quale è indispensabile valutare la possibilità di un intervento dello Stato». La Valente sottolinea che «intervenire è un preciso dovere costituzionale del Governo laddove il Comune fornisce come ente territoriale servizi connessi ai diritti essenziali della Costituzione. Funzioni a cui il Comune non è oggi palesemente in grado di adempiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA