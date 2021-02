Elezioni comunali a Napoli, Fico: «Sì all'alleanza con il Pd, non nomi ma grande progetto»

Il presidente della Camera Roberto Fico rinvia il problema di una candidatura eventuale a sindaco di Napoli e chiede «un grande progetto per la città. Un progetto che parta dal territorio ma che sia di respiro nazionale, come Napoli merita. Non mi fossilizzerei tanto sui nomi perchè così non riusciamo ad avere la visione che merita la città, che deve avere in progetto di avanguardia».

Roberto Fico si dice «molto tranquillo » sul futuro del Movimento 5Stelle, spiega visitando la residenza per bambini disabili «La Cada di Matteo»: «Il futuro del Movimento - ha detto il presidente della Camera - come tutte le cose future, va costruito. E lo stiamo costruendo. Sono molto tranquillo da questo punto di vista. Si parte da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che è tantissimo, ed in poco tempo».

«L'alleanza con il Pd? Ci sono state buone esperienze. Deve continuare - ha proseguito Fico - Anche a livello nazionale c'è stata un'ottima esperienza di con divisione di tematiche e di alleanze».

