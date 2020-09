Giorgio Zinno confermato alla guida di San Giorgio a Cremano. È quanto emerge dai risultati parziali dello spoglio per elezioni comunali, che vedono il sindaco uscente avanti con oltre il 65% delle preferenze. Vittoria al primo turno per la coalizione del Pd, che evita dunque in pompa magna le forche caudine del ballottaggio. Praticamente azzerati i margini per il diretto concorrente, l'ex alleato Giovanni Marino, «doppiato» in tutti i seggi finora scrutinati. Per l'ufficialità bisognerà attendere l'esito del voto in tutte le 54 sezioni locali. Zinno, primo cittadino di San Giorgio dal 2015, si avvia comunque a superare il 58% ottenuto all'ultima tornata. In aumento anche l'affluenza, che ha sfiorato il 70% malgrado le paure legati al Covid (oltre 25mila i cittadini recatisi alle urne tra ieri e domenica).

«I sangiorgesi si sono espressi - sono state le prime parole del sindaco in pectore Zinno -. Sono commosso ed emozionato nel ricevere i primi risultati che arrivano dalle sezioni elettorali: una valanga di voti hanno premiato me, i miei collaboratori, la mia coalizione. Siamo in attesa di numeri certi, ma pare che il mio risultato si attesti su percentuali molto alte. Abbiamo vissuto mesi difficilissimi, ho provato a guidare questa straordinaria comunità con amore e attenzione, non risparmiandomi. Sono felice che sia stato riconosciuto il lavoro svolto in questi anni dalla mia amministrazione e dalla macchina amministrativa del Comune, che ringrazio per la serietà e la dedizione dimostrata».

Nessun commento per ora dal Laboratorio Civico, dal quale filtra comunque grande amarezza per il primi risultati.

