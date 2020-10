Elezioni comunali a Sorrento, Coppola è il nuovo sindaco: battuto Gargiulo al ballottaggio

Massimo Coppola è il nuovo sindaco di Sorrento. Lo hanno deciso gli elettori confermando il trend del primo turno quando il neo primo cittadino aveva chiuso già in vantaggio sugli sfidanti, in particolare nei confronti di Mario Gargiulo arrivato con lui al ballottaggio.

Coppola si è imposto ottenendo circa il 60 per cento delle preferenze, mentre a Gargiulo è andato il restante 40 per cento. Il dato definitivo dei votanti alle ore 15 di oggi quando sono stati chiusi definitivamente i seggi è del 57,92 per cento, mentre due settimane fa al termine delle operazioni di voto si era giunti al 67,81 per cento.

I RISULTATI DI LISTE E CANDIDATI

Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale di Sorrento con il sindaco Coppola: Paolo Pane, Desiree Ioviero, Enzo Sorrentino, Gaetano Mauro, Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis, Imma Savarese, Eduardo Fiorentino, Luciana Cafiero, Ivan Gargiulo, Alessandro Acampora, Federico Cuomo, Mariano Pontecorvo, Mario Gargiulo, Luigi Gargiulo e Marco Fiorentino.

Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA