Bisognerà attendere altre due settimane per conoscere il nome del nuovo sindaco di Sorrento. Come era nelle previsioni della vigilia si rende necessario il ballottaggio per stabilire chi tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo indosserà la fascia tricolore. Appuntamento al 4 ottobre per gli elettori chiamati a scegliere tra i due aspiranti inquilini del Palazzo Municipale di piazza Sant’Antonino. Fuori dai giochi, invece, Marco Fiorentino (già sindaco di Sorrento dal 2000 al 2010) e Francesco (Ciccio) Gargiulo.

Un autentico testa a testa sul filo del singolo voto quello tra Massimo Coppola che schiera quattro liste a sostegno della sua candidatura (Sorrento Adesso, Viviamo Sorrento, Nuova Sorrento e Partito Democratico) e Mario Gargiulo il quale a sua volta può contare su una squadra composta da cinque movimenti civici (La Grande Sorrento, #Sorrentocisto, Con Noi per Sorrento, L’Onda ed Il Ponte). Al ballottaggio, inoltre, Coppola potrebbe contare anche sul contributo di Marco Fiorentino e del suo gruppo (formato dalle liste Sorrento Tua ed Energie per Sorrento). Dai rumors che circolano in città i due avrebbero già stretto un accordo di sostegno reciproco in caso di ballottaggio. Bisognerà poi capire la posizione di Francesco Gargiulo e della sua civica (Riprendiamoci la Città).



Ultimo aggiornamento: 17:56

