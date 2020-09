Comunali in Campania, affluenza al 68,88%. Il record di votanti a San Paolo Bel Sito e Campoli Monte Taburno

Per le elezioni comunali, l'affluenza in Campania - dove si andava alle urne per il rinnovo di 85 amministrazioni municipali - è stata del 68,88%. (dato in aggornamento). Il maggior numero di votanti si registra nella provincia di Caserta con il 71,59%; a seguire Napoli con il 69,53%, Benevento con il 68,55%, Salerno con il 66,27% e Avellino con il 52,51%. Il Comune con maggiore affluenza, al momento, è San Paolo Bel Sito (89,12%) in provincia di Napoli, seguito da Campoli sul Monte Taburno (88,11%) in provincia di Benevento.



Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA