Elezioni comunali a Napoli, riammessa la lista «Alessandra Clemente sindaco», una delle tre liste a sostegno della candidatura a sindaco di Napoli di Alessandra Clemente. Il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dai legali Giuseppe Russo, Alberto Saggiomo e Marina Scotto a seguito dell'iniziale esclusione della lista da parte della commissione elettorale per un vizio formale rilevato nella presentazione della stessa.

«Un enorme soddisfazione - commenta Clemente - la lista era stata sospesa per un errore formale. Nessun dubbio c'era mai stato su vizi sostanziali. Conosco a uno a uno le candidate e i candidati che sono venuti in comitato a sottoscrivere la candidatura. Conosco le loro storie, il loro volto pulito, il nostro impegno insieme. Sono la mia forza, la nostra forza. E saranno, non appena ci insedieremo a Palazzo San Giacomo, la forza della città».

Capolista di «Alessandra Clemente sindaco» è Elena Coccia, consigliere comunale uscente e consigliere della Città metropolitana. Presenti in lista anche altri consiglieri comunali uscenti, Claudio Cecere, Francesco Vernetti, Luigi Zimbaldi e Laura Bismuto, e l'assessore comunale al Commercio della Giunta de Magistris Rosaria Galiero. Tornano quindi 3 le liste a sostegno della candidatura di Alessandra Clemente: oltre ad «Alessandra Clemente sindaco» partecipano alla competizione elettorale la lista « Napoli 2030» e Potere al Popolo.