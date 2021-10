Napoli pronta per le urne: ecco come si vota alle comunali

Inizia il conto alla rovescia per il richiamo alle urne, Napoli è pronta, ora è il turno degli elettori che - domenica 3 ottobre (dalle 7.00 alle 23.00) e lunedì 4 ottobre (dalle 7.00 alle 15.00) - dovranno votare per le elezioni amministrative.

Ma come funziona il voto alle comunali? Agli elettori verranno consegnate due schede: con la scheda azzurra si esprime la preferenza per il candidato sindaco e i consiglieri comunali, mentre con la scheda arancione si potrà scegliere il presidente e i consiglieri della municipalità di appartenenza. Nel dettaglio si potrà barrare il nome del candidato sindaco e di una sua lista, ma è possibile barrare anche solo una delle due opzioni di voto. Nel caso in cui si barra solo la lista, il voto andrà sia alla lista che al sindaco. È importante ricordare che gli elettori potranno avvalersi della doppia preferenza di genere e del voto disgiunto. Andando per ordine: con il voto disgiunto l'elettore può barrare una lista e al contempo scegliere il nome di un candidato sindaco che non afferisce a quella lista. Mentre per la scelta del consigliere comunale si offre la possibilità di inserire due nominativi, purché si rispetti la doppia preferenza di genere, uomo donna (pena l'annullamento della seconda preferenza).

La modalità per votare la municipalità è la stessa, quindi si vota la lista, o la lista e il candidato della presidenza, o solo la presidenza. In questo caso non è ammesso il voto disgiunto, ma è considerta valida la doppia preferenza di genere.