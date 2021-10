Elezioni comunali, 800mila napoletani al voto: incognita astensione tra Covid e maltempo

L’emergenza Covid, l’allarme meteo nel Napoletano con l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile, poi il lento e inesorabile disinteresse verso la politica dell’elettorato partenopeo. L’incognita astensione potrebbe pesare tantissimo e, forse, essere persino decisiva per l’esito del voto sul prossimo sindaco. Le ultime tornate hanno visto un napoletano su due non recarsi alle urne, un anomalo disinteresse per il voto locale rispetto a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati