Napoli, appello delle associazioni ai candidati sindaco del centrosinistra: «Trovate una sintesi»

«Ci rivolgiamo a tutti i candidati a sindaco dell’area progressista, Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Sergio D’Angelo e Gaetano Manfredi, invitandoli a dialogare, ad incontrarsi per trovare una sintesi». Lo scrivono in un appello pubblicato sulla pagina Facebook "Con il lavoro", 18 associazioni del territorio. «Se anche non dovesse uscire un solo nome da quel tavolo – fanno sapere -, noi confidiamo che si possa elaborare un documento programmatico comune su pochi punti, a cominciare dalle politiche sociali, del lavoro e di contrasto all’emarginazione, fino alle priorità negli investimenti da mettere in campo per spendere i soldi del Pnrr. Sarebbe essenziale, inoltre, trovare un’intesa unitaria per le Municipalità, dando la possibilità ai candidati progressisti dei parlamentini di concorrere con qualche possibilità di successo. I fondi del Pnrr – ribadiscono - sono un’occasione unica per rilanciare il Paese. È indispensabile, quindi, soprattutto nel Sud, che vadano investiti per ridurre le diseguaglianze sia territoriali che personali, tra chi sta bene e chi soffre, tra i pochi che si sono arricchiti e i tanti che si sono impoveriti».

«Soprattutto a Napoli – incalzano le 18 associazioni - serve un sindaco che sappia farsi carico del disagio crescente, delle tante crisi industriali irrisolte, di un progetto di rilancio della città che guardi al futuro, puntando sui giovani, sulle donne, sull’inclusione e sulla partecipazione. Lasciare per i prossimi anni la gestione del Comune di Napoli alla destra, sebbene camuffata di civismo, sarebbe un gravissimo errore. Prevarrebbe un progetto di città basato sugli affari, sullo sfruttamento del suolo, sull’egoismo sociale». Tra le associazioni firmatarie: Con il lavoro, AttivArzano, Casa dei Diritti, I colori del cielo, L'Anticaglia, Liberi insieme, Merqurio, Napoli non finisce a piazza Municipio, Nessuno escluso, Nuovi orizzonti-Un quartiere in movimento, Quarto bene comune, San Lorenzo, Viviquartiere, Volutas, Napoli Zerottonove, Casa del popolo Ercolano, comitato civico Terracina, gruppo civico il nostro Centro direzionale.