«Io con tutti i quartieri sto costruendo un “patto con Napoli”, per Napoli, ma il patto si fa con i cittadini napoletani in primo luogo. Questo è quello che vogliamo fare, incominciamo dalle cose concrete, sapendo che noi abbiamo ora una grande possibilità», così Antonio Bassolino, durante un incontro in piazza Mazzini nel quartiere Avvocata.